La RTBF en collaboration avec B-Side Productions vous propose de suivre le Tour dans l'intimité de la formation Wanty-Groupe Gobert. Ce mercredi, nous vous proposons de revenir sur la première étape de montagne et sur la course contre le temps que livrent les coureurs du gruppetto et leurs directeurs sportifs pour ne pas terminer hors délai, et ainsi être exclus de la Grande Boucle...