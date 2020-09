Nairo Quintana : "Je suis un coureur propre, je n'ai rien à cacher"

Le Colombien Nairo Quintana a assuré mardi être un coureur "propre" et n'avoir "rien à cacher" après l'ouverture d'une enquête pour des soupçons de dopage pendant le Tour de France au sein de son équipe française Arkea-Samsic.

"Les autorités ont trouvé des compléments alimentaires tout à fait légaux, même s'ils ne leur sont pas familiers. Pour qu'il n'y ait aucune doute, aucune substance dopante n'a été trouvée. J'ai été convoqué par le procureur, j'ai tout nié et répondu à toutes les questions avec clarté et la conscience tranquille. Je n'ai rien à cacher et n'ai jamais rien eu à cacher. Pour éclaircir un malentendu, durant le Tour et lors de toutes les autres courses, je n'ai jamais consulté quelqu'un d'extérieur à l'équipe. Moi, je suis un coureur propre et j'ai un passeport biologique impeccable. Je veux dire à tout le monde que durant toute ma carrière chez les jeunes, les U23, les pros, je n'ai jamais eu recours à des substances illégales qui améliorent le rendement sportif ni trahi les principes du sport", a déclaré dans un communiqué le Colombien, 30 ans, 17e de la Grande Boucle dimanche, vainqueur du Tour d'Italie en 2014 et du Tour d'Espagne en 2016.

Lundi, l'on apprenait l'ouverture d'une enquête préliminaire, suite, notamment, à la découverte "de nombreux produits de santé dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante".

Une perquisition menée par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique visant plusieurs coureurs de l'équipe Arkéa-Samsic, dont le Colombien Dayer Quintana, le frère de Nairo, et des membres de l'équipe médicale, a été menée le 16 septembre, avant la fin du Tour, près de Méribel en Savoie.

Les coureurs entendus, qui ne sont pas nommés par la procureure, sont soupçonnés d'avoir détenu "sans justification médicale" une "substance ou méthode interdite" pouvant avoir servi de dopage, dans le cadre du Tour de France.