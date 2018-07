Nairo Quintana: "C'était pour les purs grimpeurs"

Nairo Quintana (Movistar) a remporté la 17e étape du Tour de France. Le Colombien a été le plus costaud dans la dernière ascension vers le Col du Portet où était jugée l'arrivée de ce "sprint" de 65 kilomètres. Geraint Thomas (Sky), encore une fois très solide, a pris la 3e place et augmente son avance sur son équipier Chris Froome (Sky), désormais 3e au Général à 2'31".

Nairo Quintana, vainqueur de l'étape: "J'avais coché cette étape, qui était pour les purs grimpeurs et ça s'est très bien passé, comme prévu. Malheureusement, je ne me sentais pas bien il y a quelques jours et j'ai perdu du temps. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Cette victoire est très méritée, pas seulement pour moi mais aussi pour mon équipe. On a travaillé très dur pendant le Tour, on a montré qu'on était une grande équipe. On a couru de façon agressive, c'est comme ça qu'on a gagné. Je connaissais la montée du Portet, j'étais venu ici pour reconnaître l'étape après la présentation du Tour. Mais, plus que la connaissance du terrain, c'est le soutien de mon équipe, d'Alejandro Valverde surtout, qui m'a permis de gagner l'étape. On va continuer de rendre la course le plus difficile possible pour les autres. La victoire finale est devenue un peu difficile à viser mais cette victoire aujourd'hui me donne de la sérénité pour ce qui reste. La troisième semaine nous réussit."

Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale), 13e de l'étape: "Une journée terrible. Les jambes ne répondaient simplement pas, c'est malheureux mais c'est le sport. J'ai fait le maximum, j'ai eu une défaillance. J'ai eu des maux de tête dans la dernière montée. Je n'étais pas bien, incapable d'accélérer, bridé. C'est difficile à accepter mais c'est la loi du sport."