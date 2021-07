Merckx à propos de l’abandon de van der Poel : "Quand on prend le départ d’une course, ce n’est pas pour s'arrêter"

Mathieu van der Poel a jeté l'éponge dans le Tour de France, dimanche matin, à Cluses, avant le départ de la neuvième étape, ont annoncé les organisateurs de l'épreuve. Le Néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor, a porté le maillot jaune pendant six jours pour ses débuts dans le Tour. Il souhaite désormais se concentrer sur : "On a pris la décision ce matin avec l'équipe. C'est le meilleur choix pour Tokyo. Ce sont les Jeux Olympiques, je travaille depuis quatre ans pour cet objectif. Je ne veux pas avoir de regrets si je n'ai pas les bonnes jambes là-bas", a déclaré van der Poel au micro de Jérôme Helguers avant le départ de la 9e étape.

Eddy Merckx est revenu sur cette première semaine de Tour de France pour nos confrères de Sporza ce mardi. La légende du cyclisme a tiré son chapeau aux organisateurs pour le tracé de ce Tour 2021 qui "a permis une course spectaculaire" lors de cette première partie d’épreuve.

Le Cannibale, 76 ans, a été invité à s’exprimer sur le début de Tour de Mathieu van der Poel, maillot jaune pendant 6 jours avant d’abandonner dimanche dans les Alpes. "Ce qu’il a fait à Mûr-de-Bretagne était grandiose […] Je suis allé manger une fois avec Mathieu et son grand-père Poulidor. Pou-Pou était convaincu qu’il pourrait gagner le Tour. Malheureusement, je pense qu’il n’en n’est pas en mesure. Son abandon ? Je n’aurais pas pu faire ça. Si on prend le départ d’une course à étapes, ce n’est pas pour arrêter. Il y a d’autres manières pour se préparer les Jeux Olympiques. Ce n’est pas une bonne chose pour le cyclisme."

"C’est van der Poel est demandeur d’un calendrier aussi chargé", a ajouté Merckx. "Mais personne ne l’oblige à faire. Le Tour est la plus grande course de l’année. C’est dommage d’abandonner en cours de route."

Vainqueur 34 fois sur les routes du Tour de France, un record, Merckx est menacé par Mark Cavendish (32 victoires). Le champion belge a tiré son chapeau au Britannique. "Son retour, c’est comme un miracle, s’il se rapproche, c''est mérité !"

Enfin, Merckx a commenté la première semaine de Tadej Pogacar avec une comparaison avec Evenepoel en bonus. "Pogacar est un champion extraordinaire. Remco a encore besoin de quelques années pour arriver à ce niveau."

