Maxime Chevalier, plus jeune coureur du Tour de France : "Ici pour prendre de la caisse"

Au sein du peloton du Tour de France, certains profils attirent l’attention, comme le Français Maxime Chevalier, plus jeune coureur de l’édition 2020 de la Grande Boucle (21 ans). Nous sommes allés à la rencontre du coureur B&B Hotels-Vital Concept.

"Je ne me sens pas spécialement plus jeune que tous les autres. Mon objectif personnel, c'est de prendre beaucoup d'expérience, prendre de la caisse et essayer aussi d'épauler les leaders de l'équipe. Le Tour de France, c'est le rêve de gamin. Je suis au départ, c'est exceptionnel. Je prends beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, c'est une des étapes les plus proches de la maison. Quand j'étais à l'école de cyclisme, j'étais fan de Bryan Coquard. Il arrivant avec son maillot de championnat du monde, c'était vraiment notre idole", a précisé Chevalier.

Avant d'ajouter : "Il y a de plus en plus de jeunes joueurs aux avants-postes, comme Pogacar par exemple. Ils ne font pas de complexe, c'est intéressant. Je ne suis pas encore à leur stade, je ne suis pas à leur niveau, ils m'impressionnent beaucoup. Ce vent de jeunesse m'a rassuré sur ma présence ici, sur le fait de participer et de finir l'épreuve. Je suis aussi impressionné par la course en elle-même : je n'avais jamais dépassé les six jours de course, là c'est déjà la 11e étape."