Mark Cavendish s’excuse après son coup de gueule sur un mécanicien

"Pendant une étape du Tour, les coureurs sont confrontés à des situations dangereuses et je voulais que mon vélo soit parfait pour pouvoir rouler en sécurité", explique Cavendish dans un post Instagram.

"Il y a eu quelques problèmes avec mon vélo ce matin. Malgré cela, je n’aurais pas dû réagir de la sorte et surtout pas en public. J’ai toujours été un ami très proche avec mes mécaniciens pendant plus de dix ans et ils ont toujours travaillé sans relâche pour que je sois en sécurité et gagnant. Ils savent aussi à quel point je peux être sur les nerfs quand je suis stressé. Personne, et en particulier les personnes que j’affectionne, ne mérite que j’élève la voix sur lui."

Le Britannique a terminé son message en mettant l’accent sur l’importance de l’esprit de famille au sein de l’équipe Deceuninck Quick-Step. Tout est donc rentré dans l’ordre dans l’équipe belge qui va désormais se concentrer sur la victoire d’étape aux Champs Elysées dimanche.