Mark Cavendish, fan de van Aert : "je pourrai dire que j’ai sprinté face à Wout, c’est un honneur"

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) se frotte régulièrement à Wout van Aert (Jumbo-Visma) dans les sprints massifs. Il connaît donc bien le champion de Belgique et apprécie à sa juste valeur l’étendue de la palette du vainqueur de la 12e étape du Tour après un double passage par le Mont Ventoux.

►►► Retrouvez tous les médias (vidéos, sons, articles) du Tour de France 2011 dans notre carte interactive spéciale

►►► Notre page spéciale Tour de France

"Il faut s’imaginer : tu es 2e d’un sprint massif et te dire : merde, je vais gagner sur le Mont Ventoux. Il est incroyable. Je suis l’un des plus grands fans de Wout. Je suis en fin de carrière et je pourrai dire que j’ai sprinté face à Wout. C’est un honneur pour moi."



Le bel hommage d’un Manx Man, très détendu et souriant.