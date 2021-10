Marion Rousse : "Le Tour de France, un joyau que je ne suis pas prête à laisser tomber"

La direction du Tour de France féminin a été confiée à Marion Rousse, ancienne coureuse, commentatrice sur France Télévisions... et compagne de Julian Alaphilippe. Elle est le visage de cette course par étapes qui démarrera de Paris... le jour même de l'arrivée du Tour masculin, et s'étalera sur une semaine.

"C'est un défi, mais c'est surtout un grand honneur pour moi" explique Marion Rousse. "Le cyclisme féminin a tellement évolué depuis ma fin de carrière ! Il y a davantage d'équipes, davantage de médias... et donc plus de moyens. Et entre mes mains, c'est un joyau que je ne suis pas prête à laisser comme ça... On a voulu relancer cette course dans de bonnes conditions, notamment en garantissant l'égalité de traitement pour les femmes, qui bénéficieront des mêmes infrastructures que les hommes. Et le but, c'est que cette course soit repartie pour 5 ans, 10 ans, 20 ans ! Pourquoi pas 100 ans !"

Le tracé sera plus court, dans le temps et dans le kilométrage.

"Les étapes sont plus courtes, autour des 130 km, et le temps est compté. C'était donc difficile d'aller les Pyrénées ou les Alpes. Donc on mis le cap sur les Vosges, mais je veux vous garantir qu'on ne va pas s'ennuyer ! J'ai reconnu les étapes : les deux dernières seront terribles ! Côté favorites, c'est difficile de se prononcer plus de 6 mois à l'avance mais je vois bien Annemiek van Vleuten, Cecilie Ludwig, Katarzyna Niewiadoma ou encore la Française Juliette Labous."