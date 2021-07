Malade, Steven Kruijswijk abandonne : Jumbo-Visma n'a plus que 4 coureurs sur ce Tour de France

Steven Kruijswijk a dû abandonner après 30 km de course mercredi lors de la 17e étape du Tour de France entre Muret et Saint-Lary-Soulan. Le Néerlandais est malade et a donc dû renoncer à poursuivre l'aventure. Son équipe, Jumbo-Visma, va désormais devoir se débrouiller avec 4 coureurs : Wout van Aert, Mike Teunissen, Sepp Kuss et Jonas Vingegaard, troisième du général.

Troisième du Tour de France en 2019, Kruijswijk va désormais reprendre des forces avant de se préparer pour le Tour d'Espagne qui figure à son programme.