Maillot à poids à la maison, les Ledanois ont vécu une belle journée

Dans la famille Ledanois, on travaille en famille. Yvon est directeur sportif de la formation Fortuneo-Samsic où son fils Kevin est coureur. La première étape du Tour s'est déroulée sur leurs terres et le dossard 45 est allé chercher le maillot à pois. Une belle journée.



Kevin, ancien champion du Monde espoir, est passé en tête au sommet de la Côte de Vix et s'est assuré de porter le maillot de meilleur grimpeur pour une journée. "J'ai passé la journée à l'avant sur mes routes d'entrainement. C'était que du plaisir. Et partager cela avec la famille, c'est encore mieux", explique Kevin.



"En tant que papa, c'était beaucoup d'émotions. Le directeur sportif est ravi. Pour l'équipe, ramener un maillot dès le premier jour, c'est important", poursuit Yvon.



Et chez les Ledanois, pas de risque de confusion des rôles. "On fait bien la part des choses entre la maison et le travail", certifie Kevin. "Est-ce que je suis un peu plus exigeant avec lui ? Je suis beaucoup plus exigeant​​​​. Il le sait. Je suis même un peu casse-c... parfois. C'est à lui de montrer qu'il a sa place dans l'équipe. C'est ce qu'il a fait ce samedi".