Magnus Cort Nielsen s'impose à Carcassonne dans un final stratégique

Le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) a enlevé la 15e étape du Tour de France, dimanche à Carcassonne, devant ses compagnons d'échappée, Ion Izagirre (Bahrain-Merida) et Bauke Mollema (Trek Segafredo).

Après une heure de tentatives infructueuses, dont plusieurs de Thomas De Gendt, la bonne échappée se crée et est composée de 29 coureurs, dont Greg Van Avermaet, Serge Pauwels et le maillot vert Peter Sagan.

C'est dans la dernière difficulté du jour, le Pic de Nore, que le groupe de fuyards éclate définitivement. Après des attaques de Lilian Calmejane et Fabien Grellier, Rafal Majka part seul dans la difficulté classée 1ère catégorie. Il est rejoint au bas de la descente à 14 kilomètres de l'arrivée par un groupe de 7 coureurs. Dans le final, Bauke Molema, Ion Izagirre Insausti et Magnus Cort Nielsen se font la malle et se disputent la victoire. C'est le Danois qui s'impose largement au sprint. Il s'agit de sa première victoire sur le Tour de France.

Le Gallois Geraint Thomas (Sky) garde les commandes du Tour de France et le maillot jaune avant la deuxième et dernière journée de repos, lundi. Le Tour abordera mardi les Pyrénées, avec une étape de 218 km entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon.