"Magique", "Le Graal", "La Légende": le maillot jaune fête ses 100 ans

En ce vendredi 19 juillet 2019, le Tour de France célèbre le centenaire du maillot jaune. Dans " Complètement TOUR ", David Houdret en a profité pour demander à Samuel Grulois, nos consultants Frédéric Amorison et Jean-Luc Vandenbroucke, ainsi qu’au coureur de Wanty Gobert, Kévin Van Melsen, ce que représentait le maillot jaune pour eux.

Frédéric Amorison : "Pour moi, c’est magique. Quand on voit encore aujourd’hui ce que ça a donné pour Julian Alaphilippe, on peut dire que c’est comme si c’était magique d’avoir ce maillot sur les épaules, de se sentir porté et de finalement réaliser un exploit qui était quasi improbable. On dit souvent que porter ce maillot est un rêve. Et une fois qu’on l’a, on veut le garder et on arrive à se surpasser. […] Ce qui me fait rêver, ce sont tous les coureurs qu’on n’attend pas, qu’on voit sur le Tour de France et qui rêvent un jour de peut-être pouvoir porter ce maillot-là alors qu’ils ne sont pas attendus comme favoris. Finalement un peu comme aujourd’hui avec Alaphilippe, mais ce n’est pas le premier. On a eu Thomas Voeckler dans le passé qui se battait comme un diable pendant des jours pour conserver ce maillot."

Samuel Grulois : "C’est la légende. C’est vraiment ce que représente ce maillot jaune pour l’amoureux du vélo et du Tour de France que je suis depuis l’enfance. Ce maillot jaune a toujours représenté le meilleur coureur du Tour de France. Celui qu’on aimait ou qu’on n’aimait pas. Il y a eu des vainqueurs qu’on applaudissait, d’autres qu’on détestait. Il y a parfois une sorte d’antagonisme entre les rivaux. Mais ce maillot jaune est vraiment quelque chose qu’on veut aller chercher, c’est le Graal pour le coureur cycliste. Et aujourd’hui pour les 100 ans du maillot jaune, de multiples ex-porteurs du maillot jaune étaient invités sur le podium protocolaire. On a aperçu ainsi Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Greg Lemond, Sean Kelly… et là vraiment, le mot légende prend tout son sens."

Jean-Luc Vandenbroucke : "C’est le Graal. En tant que coureur, c’était un rêve d’atteindre cet objectif, de pouvoir un jour porter ce maillot jaune. J’en ai porté beaucoup dans des épreuves secondaires qui n’étaient pas le Tour de France. Mais sur le Tour de France, avoir ce maillot me faisait rêver."

Kevin Van Melsen : "C’est la concrétisation. Je pense qu’il y a des coureurs qui se préparent presque toute l’année pour cet événement. Et le fait d’avoir le maillot jaune, c’est concrétiser l’objectif ou le rêve de certains coureurs."