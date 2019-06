Lucien Van Impe et les avantages en nature du meilleur grimpeur du Tour

Portrait de Lucien Van Impe - Cyclisme - 20/10/2016 Parmi les meilleurs cyclistes belge : Lucien Van Impe. En 1977, Théo Mathy dresse le portrait du cycliste flamand originaire de Mere, le dernier vainqueur belge du Tour de France en 1976. Une victoire qui change la vie d’un homme et célébrée par une incroyable liesse populaire dans son village natal. Mais Pinocchio, comme le surnomme Rik Van Looy en 1969, a exercé d’autres métiers avant de devenir professionnel… Le reportage rappelle les débuts de la carrière et les origines du " plus grand petit homme du pays ", issu d’une famille où, si l’on peut dire, on naît sur le vélo…