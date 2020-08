Lotto-Soudal renvoie des employés chez eux après 2 tests corona positifs

A deux jours du départ du Tour de France, Lotto-Soudal va devoir modifier quelque peu ses plans. Deux membres de l’équipe du personnel, et non des coureurs, ont passé un test corona "non négatif". Malgré ça, l’équipe a décidé qu’ils devaient rentrer chez eux, ainsi que leurs colocataires. L’équipe belge, dont les chefs de file sont l’Australien Caleb Ewan et le Belge Philippe Gilbert, n’a pas précisé l’identité ou la fonction des deux cas positifs.

Ces derniers jours, tous les coureurs et membres du personnel participant au Tour de France ont été testés à plusieurs reprises sur Covid-19. Un de ces tests a révélé 2 cas "non négatifs" au Lotto-Soudal, plus précisément 1 test positif et 1 test suspect. "La sécurité reste la priorité numéro 1 et c’est pourquoi nous avons non seulement renvoyé les deux membres du personnel chez eux, mais aussi leurs colocataires", a déclaré l’équipe sur Twitter.

Et d’ajouter : "Après plusieurs mois d’entraînement intensif, nous sommes toujours extrêmement motivés pour ce Tour. Nous espérons que les deux personnes impliquées se remettront rapidement et que le Tour atteindra Paris avec tout le monde en bonne santé."

Le Tour de France démarre ce samedi de Nice.