Les supporters belges mettent le feu dans l’Alpe d’Huez

Quand on évoque l'Alpe d'Huez, on pense immédiatement à ses 21 virages. Le N.7 est depuis des années "squatté" par les fans néerlandais. Les supporters belges ne sont pas en reste cette année comme a pu le constater François Zaleski, envoyé spécial de la RTBF sur le Tour.



Nos compatriotes sont en grande forme en ce 19 juillet. Musique, drapeaux et fumigènes, on se croirait presque dans un stade de foot. Les coureurs ne sont attendus dans l'ascension avant 17h15.