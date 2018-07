Les maillots du Tour: la sublimation d'un mythe

Depuis la première apparition du maillot jaune, en 1919, la tunique fait rêver tous les participants du Tour de France. Il y a 99 ans le Français Eugène Christophe suait dans une tunique en laine, chambres à air en bandoulière, aujourd’hui les coureurs bénéficient des technologies de pointe et portent des maillots synthétiques (fabriqués à base d’élasthanne, de silicone et de polyuréthane) qui favorisent l’aérodynamisme et facilitent la respirabilité.

Aucun détail n’est laissé au hasard lorsqu’il s’agit d’habiller les champions du Tour. Même le flocage des maillots est adapté pour leur permettre de se sublimer. François Zaleski a rencontré l’homme qui, chaque jour, presse les maillots du Tour de France...