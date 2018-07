"Les jambes vont de mieux en mieux", estime Thomas De Gendt

Thomas De Gendt a terminé dixième à 37 secondes du vainqueur Omar Fraile samedi à Mende. "Les jambes vont de mieux en mieux. Cela me rend positif pour la suite", a déclaré le coureur Lotto-Soudal.

Comme vendredi, De Gendt a aussi participé à l'échappée mais cette fois, il a occupé les devants de la scène plus longtemps. Il a placé une autre attaque au pied de la montée finale avant d'être supplanté par les grimpeurs.

"J'ai essayé tout en étant conscient que j'étais juste trop court pour ces gars. J'ai donc voulu anticiper mais cela n'a pas complètement réussi. Je ne suis pas assez explosif pour une ascension courte et raide à la fois. Je suis quand même content. Ce n'était pas facile en tant que seul coureur de Lotto Soudal dans un si grand groupe. Il y avait beaucoup d'équipes avec trois, quatre ou cinq coureurs et cela m'a compliqué la tâche", a expliqué De Gendt.

"Chaque fois qu'il y avait un trou, je devais le refermer. Je ne retiens toutefois que le positif. Je me sentais vraiment bien. Beaucoup mieux que dans les Alpes où j'avais de mauvaises sensations. Maintenant, j'avais de bonnes jambes. Tout le monde est fatigué et donc je peux me porter vers l'avant. En fait, ce n'était pas si difficile de prendre part à l'attaque. Qui le veut et en a l'envie est dans le coup. Dimanche, je tenterai de nouveau ma chance et j'espère que les hommes de classement nous laisseront rouler."