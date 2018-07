Les coureurs belges du Tour motivés en ce 21 juillet

Jour de fête nationale oblige, Jérôme Helguers a tendu son micro aux Belges avant le départ de la 14ème étape du Tour, qui se termine sur le plateau de Mende. Plusieurs d'entre eux ont pointé cette étape dans leur calendrier, et pas seulement parce que c'est le 21 juillet.

"Espérons que ce soit la bonne" concède Serge Pauwels avec un petit sourire. "C'est une étape qui peut me convenir. Je pense que l'échappée peut aller au bout. Je ne vois pas une équipe du classement général bloquer la course. J'ai encore deux chances avant le jour de repos (NDLR: lundi). Si l'opportunité est là aujourd'hui, je vais essayer de rentrer dans l'échappée."

"C'est une étape très dure pour moi" analyse Greg Van Avermaet. "L'échappée va aller au bout je pense. Tous les coureurs sont motivés pour un résultat aujourd'hui. 3 kilomètres à 10%, c'est trop dur pour moi si je reste dans le peloton. La seule manière de gagner sera d'être dans l'échappée". Le Belge a prouvé à Rio en devenant champion olympique, ou au Grand Bornand cette année, qu'il savait grimper quand cela le demandait. "Cela dépend des jours" tempère le coureur BMC. "Si j'ai des bonnes jambes cela peut marcher. Mais je ne peux pas enchaîner les prestations en montagne. Là je sens que je suis un peu juste au niveau des jambes."

"S'ils ont l'instinct qu'il faut pour prendre la bonne échappée, je pense qu'un Belge peut gagner, mais si le peloton arrive groupé au pied du Col, ce sera dur" déclare pour sa part Patrick Lefevere. "Mais le peloton est fatigué, et je pense qu'on assistera à une course dans la course : d'un côté, ceux qui veulent s'échapper, et de l'autre, ceux qui veulent faire une petite différence au général."

Chez Lotto, on peut compter sur deux cartes: Jelle Vanendert et Thomas De Gendt. "Si les circonstances sont là, c'est possible" avoue Marc Sergeant. "Ils ont tous les deux déjà gagné une étape. ils ont l'expérience. Et ils veulent gagner une autre étape. Mais la volonté ne suffit pas. Il faut aussi avoir de la chance. Après tout est possible. Vanendert est en bonne forme. Mais tout le monde est en forme! Il faut qu'il soit le meilleur grimpeur de l'échappée pour avoir de bonnes chances. C'est la même chose pour De Gendt."