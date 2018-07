Les Belges du Tour ont suivi la victoire des Diables: "On se croyait dans un mini-stade!"

Le match des Diables Rouges contre le Brésil a pris place vendredi à quelques heures du départ du Tour de France. Pour les 19 Belges engagés sur cette édition 2018 de la Grande Boucle, il était inconcevable de ne pas suivre l'affiche des 1/4 de finale de la Coupe du Monde et le dénouement du match, avec la victoire des Diables, a apporté beaucoup d'émotion dans les rangs des cyclistes belges.

"Cela a été amusant dans le bus hier soir" raconte Greg Van Avermaet, ancien gardien dans les équipes de jeune de Beveren, au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers. "On était tous dans le bus de BMC, avec tous les Belges et tout le staff de l'équipe. On n'a pas bu de bière mais on a fêté un peu! Nous sommes vraiment content que la Belgique ait gagné. J'ai bien dormi."

Du côté de la plus belge des équipes du peloton, on a aussi suivi avec attention la rencontre. "C'était chouette" affirme Marc Sergeant, manager de l'équipe Lotto-Soudal. "On était avec tous les coureurs dans le bus. C'était plein d'émotion. C'était incroyable à 0-2. Puis on a souffert, souffert jusqu'à la fin. On est fier d'être Belge! les coureurs ont été se coucher rapidement après mais cela été très chargé en émotion. Il y a eu du bruit. On se croyait dans un mini-stade!"