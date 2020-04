Lelangue sur le Tour de France : "La reprise du cyclisme en août semble envisageable"

Depuis l’annonce du président Macron hier, le débat sur l’éventuelle nouvelle date du Tour de France est relancé. Nous avons contacté John Lelangue, manager de la formation belge Lotto-Soudal. Il est assez optimiste et imagine une reprise du cyclisme à la fin de l’été.

"Pour moi, le report du Tour de France est plus que réaliste. A entendre les experts et les autorités sanitaires internationales, on se dit que la deuxième partie de l’été sera peut-être propice à quelques grands événements sportifs. Peut-être avec quelques mesures d’accompagnement, mais on reste optimiste", confie John Lelangue.

Les courses prioritaires : Tour, Giro, Vuelta et les cinq grands monuments

"Tout le monde travaille sur le meilleur calendrier possible, tout en sachant qu’il sera réduit à trois ou quatre mois. L’UCI est claire : les grandes courses à préserver sont les trois grands tours et les cinq grands monuments (Sanremo, Flandres, Roubaix, Liège et la Lombardie). Il sera aussi nécessaire de placer quelques courses de reprise avant d’entamer le ou les grands tours. On peut très bien se dire que l’on peut prolonger notre saison jusqu’au mois de novembre. Ce serait une bonne façon de redonner un peu de joie au public, au téléspectateur. Et pour cela, il n’y a pas de meilleur événement qu’un grand tour cycliste".

"Surtout, ne pas se précipiter"

"La priorité est que le monde s’en sorte et qu’on sorte complètement de cette crise. De mon point de vue, il vaut mieux perdre encore une ou deux semaines et être certain de repartir dans de bonnes conditions, plutôt que de se précipiter. Je suis très optimiste, mais précautionneux aussi. Quoiqu’il arrive, je respecte toutes les décisions prises par les autorités sanitaires. La reprise de la compétition cycliste au mois d’août semble envisageable, le délai serait raisonnable".

"Il y a des réunions régulières entre les différents représentants de la grande famille du cyclisme (équipes, organisateurs, UCI, etc.). Avec la déclaration du président Macron, on sait maintenant que nous avons une base sur laquelle travailler. Ce sera d’office après la mi-juillet. J’espère que ça va venir aussi dans d’autres pays. Mais attention, il ne faut pas trop anticiper et rester prudent. Il faut être raisonnable et reprendre la compétition cycliste au bon moment", conclut le manager de Philippe Gilbert chez Lotto-Soudal.