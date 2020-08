Lelangue : "On vise toujours les victoires d'étapes mais avec moins de pions"

Lotto-Soudal a perdu Philippe Gilbert et John Degenkolb dès la première étape du Tour de France. L'équipe belge a perdu deux cartes et accuse le coup ce dimanche mais elle conserve ses objectifs initiaux.



"On grimace, on est déçu mais d’un autre côté on n’est qu’au deuxième jour du Tour de France et on va continuer à se battre", tente de positiver John Lelangue.



Le manager accumule les coups durs ces derniers jours mais refuse de parler de malédiction. "Il y a eu la perte de Tim Wellens la semaine dernières et puis les chutes à répétition. Quand on a cinq coureurs qui vont au sol et deux qui ont des blessures un peu plus grave et contraint d’abandonner ce n’est pas le Tour qu’on avait espéré".



Pour la troisième fois en quatre ans, Philippe Gilbert est contraint à l'abandon. "Philippe était en grande forme pour ce Tour comme John Degenkolb. Quitter le Tour dès le premier jour, en plus sur ses routes d’entraînement, c’est une grande déception."



Il va falloir digérer. "On ne va pas se précipiter. Il a déjà eu ce genre d’incident (en 2018, ndlr). La fracture n’est pas déplacée et peut se consolider. La saison est longue et on va voir quand on peut reprendre. Quoi qu’il arrive on vise toujours les classiques avec lui."



Malgré les coups durs, les ambitions de Lotto-Soudal restent inchangées. "On part avec les mêmes objectifs mais avec moins de pions à jouer. La 3e et la 5e étapes peuvent nous convenir avec Caleb. On vise toujours les victoires d’étapes mais avec moins de pions"