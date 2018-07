Lefevere : "On ne défendra pas le maillot à pois à tout prix"

Le Tour de France de la formation belge Quick-Step Floors est déjà réussi après les deux victoires d'étape de Fernando Gaviria, celle de Julian Alaphilippe, et le port des maillots jaune, vert et à pois. Le Français est toujours leader du classement de la montagne à l'heure actuelle, l'objectif principal de l'équipe est-il donc désormais de ramener cette tunique à Paris ? Patrick Lefevere, le manager de l'équipe, tempère.

"On ne défendra pas le maillot à pois à tous les coups, a déclaré Patrick Lefevere au micro de la RTBF ce mardi matin. S'il marche, il sera automatiquement dans le coup, mais dans les Pyrénées, les points sont doublés lors des arrivées au sommet, et si on ne lutte pas pour la victoire d'étape ou pour le classement général, on perd beaucoup de points. Il a environ septante points, c'est rien ! Ce maillot à pois, on l'a gagné deux fois avec Richard Virenque, et chaque jour supplémentaire avec ce maillot sur les épaules de Julian, c'est du bonus. Ce n'est pas un objectif pour lui, parce qu'il sait qu'il va dépenser beaucoup d'énergie s'il tente de le défendre. Mais d'un autre côté, quand tu l'as, tu veux le garder : c'est un maillot très reconnaissable, et tout le monde connaît Alaphilippe maintenant, il est très aimé en France."

"Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est la maladie de Tim Declercq, a conclu le manager de l'équipe belge. Il s'est réveillé avec une infection à l'estomac, on verra si on arrivera à le "sauver". Les orages en fin d'étape ? Ça va glisser, mais une douche, cela va peut-être plaire à certains coureurs !"