Lefevere : "Miser sur le long terme avec Remco Evenepoel et offrir un Tour de France à la Belgique"

Dans un entretien accordé à nos confrères de Sporza, Patrick Lefevere a fait le point sur la saison 2020 de son équipe, Deceuninck - Quick-Step, et s'est projeté vers l'avenir. L'un de ses principaux objectifs ? "Offrir un Tour de France à la Belgique avec Remco Evenepoel" dans les cinq ans à venir...

Son plus beau moment de la saison ? La victoire de son coureur Julian Alaphilippe lors des Championnats du Monde... avec le maillot de l'équipe de France. "J'ai surtout apprécié la manière avec laquelle il est allé chercher le titre mondial, souligne Patrick Lefevere. Tout le monde savait que c'était là qu'il allait passer à l'attaque... et il est quand même parti."

Le manager du Wolfpack est également revenu sur les performances de son jeune loup Remco Evenepoel, impressionnant avant sa chute lors du Tour de Lombardie qui a mis un terme prématuré à sa saison. "Il a disputé quatre courses par étapes en 2020, et il les a toutes gagnées. Le Tour de France en 2021 ? S'il y a un choix à faire, Remco a toujours dit qu'il voulait participer aux Jeux Olympiques, à la course en ligne et au contre-la-montre. S'il veut un jour devenir Champion Olympique, c'est peut-être sa chance... Les Jeux, c'est tous les quatre ans, et comment sera le parcours à Paris en 2024 ? Je ne vois pas vraiment de côtes impressionnantes là-bas... J'aimerais pouvoir bâtir un projet sur cinq ans, et construire quelque chose autour de Remco, avec l'espoir de pouvoir offrir à la Belgique une victoire sur le Tour de France..."