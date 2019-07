Lefevere : "Gilbert absent du Tour ? C'était très dur émotionnellement… J'ai un cœur"

Deceuninck - Quick-Step sera une des trois équipes belges à se présenter au départ du 106e Tour de France, samedi à Bruxelles. Jeudi en conférence de presse, la formation a déclaré viser les victoires d'étapes grâce à son sprinteur italien Elia Viviani et à son puncheur français Julian Alaphilippe, vainqueur du maillot à pois l'année dernière. L'Espagnol Enric Mas, deuxième de la Vuelta 2018, sera lui leader pour le classement général.

"Nous allons tout faire pour gagner. Il faudra rester concentrés durant toute la course mais nous espérons faire de bons résultats", a déclaré le manager de l'équipe Patrick Lefevere lors de la présentation de ses coureurs.

Le dirigeant de l'équipe, déjà 46 victoires au compteur cette saison, a évidemment évoqué le départ de la Grande Boucle à Bruxelles, 50 ans après la première victoire finale d'Eddy Merckx. "C'est un honneur d'accueillir le Tour, une des courses les plus importantes de l'année. J'étais un grand supporter d'Eddy. Je me souviens avoir suivi sa victoire devant ma télévision. Il va être fort sollicité ce weekend. Heureusement, tout ça sera fini lundi pour lui alors que pour nous, ça ne fait que commencer" a rigolé Lefevere.

Le manager est aussi revenu sur l’absence de Philippe Gilbert. "C’était très dur émotionnellement. J’ai un cœur. J’aime bien Philippe. On a fait plusieurs tours de table avec la direction sportive : on est tous sorti avec la même idée. C’est comme ça. Scinder l’émotion et le sportif, c’est mon rôle. Les managers des coureurs n’ont pas de pitié donc moi non plus. Sera-t-il toujours chez nous l’an prochain ? Ca dépend de lui et de son agent. Malheureusement, les agents mettent déjà la pression dès février. Dans le passé, ils venaient le premier jour de repos, on concluait le deuxième jour de repos et on signait au mois d’août. Maintenant, ils veulent tous signer avant le Tour", a précise Lefevere à notre micro.