Lefevere et la chute de Gilbert : "J'ai presque eu un arrêt cardiaque"

Patrick Lefevere a vécu une journée riche en émotions ce mardi sur la route du Tour. La joie suite à la victoire de Julian Alaphilippe avait été précédée de la peur consécutive à l'impressionnante chute de Philippe Gilbert dans la descente du Portet d'Aspet.



"Je ne sais pas ce qui est arrivé dans la descente, j'ai presque eu un arrêt cardiaque. Je suis sûr que Philippe aussi. Je pense que la moto a freiné plus fort que ce qu'il ne pensait. Quand il a enlevé le pied de la pédale avant le virage, je savais que ça allait mal finir. Le plus important c'est que Julian gagne et que Phil puisse repartir demain matin. Apparemment, il doit être recousu. On va aller directement à l'hôpital".



Selon son boss, le maillot à pois "a couru très intelligemment". "Avant le tour, il avait dit qu'il avait deux buts : Mende et cette 16e étape. Il fait 2 et 1. Faire mieux ce n'est pas possible".