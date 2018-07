Le Tuning des vélos du Tour

Le rhinocéros de Froome, le Gorille de Greipel, le vélo jaune de Van Avermaet ou encore les roues spéciales Tour de France 2018 de Bardet... Un petit plus pour galvaniser les coureurs.

Les coureurs utilisent souvent des métaphores animalières pour se définir. Des animaux qui figurent sur le cadre des vélos.

Sur la bécane de Vincenzo Nibali on retrouve un requin. Si on le surnomme le requin de Messine c’est parce qu’il est connu pour ne faire qu’une bouchée de la concurrence.

Chris Froome lui arbore un rhinocéros sur son cadre. L’animal rappelle ses jeunes années passées au Kenya mais également l'attachement qu'a le quadruple vainqueur du Tour pour la lutte contre le braconnage en Afrique.

Sur le vélo d’André Greipel on retrouve un Gorille qui rappelle la puissance du sprinter allemand.

Greg Van Avermaet joue plutôt sur les couleurs pour personnaliser sa bicyclette en fonction de son maillot. Le cadre est passé du rouge au jaune. Après 8 jours en parure canari le vélo du champion olympique a retrouvé sa couleur originale.

Romain Bardet lui fait clairement dans le raffinement avec des roues qui rendent hommage au Tour de France 2018. La jante ressemble à une fresque miniature. Les grands lieux du Tour sont représentés. Avec notamment la Tour Eiffel où le Pont de Millau. Ou encore des noms de villes ou de lieux mythiques.

Certains ont des tunings plus artisanaux. C’est le cas de Yoann Offredo. Le coureur français de l’équipe belge Wanty Groupe Gobert a collé une photo de ses deux enfants et de sa femme. Un cliché qui l’aide à traverser les moments difficiles sur le Tour.

Quelque que soit la personnalisation choisie le but ultime est le même pour tous les coureurs. Avoir quelque chose d’unique sur leur vélo qui les aide à se surpasser et aller toujours plus loin dans leurs limites pour ne rien regretter.