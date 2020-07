Le Tour virtuel, une alternative qui peut avoir de l’avenir

Le Tour de France virtuel s’est clôturé ce dimanche sur les champs Elysées. Le Team Tibco chez les dames et la NTT Procycling chez les hommes ont survolé collectivement l’épreuve.



Avec un format dynamique et ludique, la parité hommes femmes et des grands noms et des découvertes, la Grande boucle "numérique" a des atouts pour séduire. Si les équipes jouent le jeu cela pourrait ne pas rester un "one shot".



Gaëtan Bille, notre consultant pour cette épreuve, dresse son bilan de cette première édition.



"On a pu voir le cyclisme féminin mis en avant. Certaines "petites" équipes ont profité de l’invitation d’ASO pour se mettre en avant et offrir de l’exposition à leurs sponsors".



Du "vrai" sport



"On a vu beaucoup de sport, des maillots disputés. Quand il y avait des sprints intermédiaires, des grands prix de la montagne à aller chercher, ça amenait beaucoup de rythme."



Sur leur home-trainer, les coureurs et les coureuses n’ont pas épargné leurs efforts. Les stats (puissance, fréquence cardiaque,…) et les webcams, braquées sur les visages étaient là pour en attester. "C’était intéressant de voir l’avatar et la personne impliquée dans l’effort. Les spectateurs cherchent à Voir un coureur – sans casque et sans lunette - en effort maximum".



Une alternative qui peut trouver sa place



Le peloton et les coureurs sont impatients de reprendre la route. Les courses virtuelles en général et le Tour de France en particulier sont venus combler un manque. Elles ont aussi séduit. "Une course virtuelle ne va jamais remplacer l’engouement populaire d’une vraie course. Mais en attendant (la reprise), c’est une alternative et c’est très intéressant à découvrir."



Marianne Vos, Ashleigh Moolman, Anna Van der Breggen, Chris Froome, Egan Bernal, Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Michael Woods, Beaucoup de grands noms ont participé, ce qui est important pour la crédibilité, mais ils n’ont pas tous été avant-postes. Méconnaissance de la plateforme et de ses spécificités, programme d’entraînement chargé, les raisons varient. Les équipes qui ont fait de ce Tour virtuel un objectif qui l’ont inséré à leur préparation ont brillé. Les coureurs qui se sont pris au jeu ont souffert mais ils ont apprécié.



"C’est un effort très intéressant pour les coureurs à l’approche des compétitions. On pourrait imaginer de placer ce genre d’épreuves pendant les stages d’avant saison. En janvier ou février, quand les coureurs commencent à trouver l’hiver un petit peu long. Cela peut aussi amener les premières intensités avant les premières courses".



Tendance passagère liée à l’absence de course ou complément intéressant à la route, l’avenir nous le dira.