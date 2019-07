Le Tour de France "ne faisait pas partie du programme" de Ciccone

Giulio Ciccone est arrivé en deuxième position de la sixième étape du Tour de France ce jeudi derrière Dylan Teuns. Mais le coureur italien a surtout pris le maillot jaune des épaules de Julian Alaphilippe...

Le nouveau leader du classement général était forcément aux anges à son arrivée. "C'est une journée incroyable! Porter le maillot jaune du Tour est un rêve pour tout coureur. Mon seul objectif était l'étape. Je ne pensais qu'à cela, je n'ai pas fait de calcul pour le maillot jaune, je me doutais que l'écart diminuerait dans le final. Sur le moment, j'ai été surtout déçu de ne pas gagner. Quand j'ai franchi la ligne, j'ai d'abord entendu que j'allais être deuxième (au classement général, NDLR). Quand j'ai su que j'étais premier, la satisfaction a été énorme, elle a effacé la déception d'avoir perdu l'étape. La suite? Le Giro était le grand objectif de ma saison, le Tour ne faisait pas partie de mon programme. Mais, à la fin du Giro, compte tenu de ma forme, on a décidé avec l'équipe que je vienne aussi au Tour. Pour aider Richie Porte et l'équipe en général, pour acquérir de l'expérience. Je devais vivre le Tour au jour le jour, ça reste d'actualité. Demain (vendredi), je vais honorer le maillot et tenter de le garder avant de reprendre ensuite mon travail habituel au service de (son équipier australien, 21e du général) Richie Porte."