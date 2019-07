Le Tour de France et Bruxelles, une histoire en quelques dates

Dès samedi, le Tour de France démarrera de la capitale pour ouvrir un nouveau chapitre en terres bruxelloises. A quelques heures du début des festivités, retour sur dix visites de la Grande Boucle dans la commune de Bruxelles-Capitale. 1. 1947 : Une première à l’étranger

L’arrivée de la deuxième étape du Tour à Bruxelles depuis Lille marque aussi le premier passage du tracé en dehors des frontières françaises. Une sacrée nouveauté pour la course qui effectue son grand retour après six années d’interruption dues à la Seconde Guerre mondiale. Le français René Vietto s’imposera en solitaire dans le Bois de la Cambre, prenant le maillot jaune par la même occasion. Raymond Impanis, premier belge de l’étape, se placera en seconde position.

René Vietto lors de son échappée en solitaire lors du Tour 1947 - © - - AFP 2. 1949 : Victoire belge, Lambrecht en jaune

La deuxième sera la bonne : deux ans après le premier passage du Tour à Bruxelles, Roger Lambrecht devient le premier belge à remporter une étape dont l’arrivée se situe dans son propre pays. Il s’impose dans un stade du Heysel comble et enfile le maillot jaune. Une joie de courte durée puisqu’il le perdra dès le lendemain au profit d’un autre belge, Norbert Callens. 3. 1958 : Le premier Grand Départ

Après avoir démarré d’Amsterdam en 1954, la Grande Boucle connaît son deuxième départ depuis l’étranger en cet été 1958 à l'occasion de l'Exposition Universelle. Les coureurs relieront Bruxelles à Gand dans cette étape au tracé 100% belge, une première. A l’arrivée, il s’agit pourtant bien du français André Darrigade qui s’imposera au sprint devant les belges Joseph Hoevenaers et Joseph Planckaert. Il remporte la première étape du Tour pour la troisième fois consécutive.

Le français André Darrigade s'impose au sprint à Gand - © STAFF - AFP 4. 1960 : Le Heysel réussit aux Belges

Deuxième arrivée au Heysel et deuxième victoire belge. Cette fois-ci, Julien Schepens devance le reste du peloton pour s'offrir la victoire dans cette demi-étape partie depuis Lille. Plus tard dans la journée, les coureurs disputeront un contre-la-montre de 28 kilomètres dans Bruxelles remporté par le français Roger Rivière.

Julien Schepens s'impose à Bruxelles et porte le maillot jaune - © - BELGAIMAGE 5. 1962 : Van Looy en difficulté

Arrivé deux jours plus tôt du côté de Spa, le Tour 1962 verra sa troisième étape démarrer de Bruxelles pour rejoindre Amiens. Victime de soucis mécaniques, le champion du monde Rik Van Looy mettra le turbo durant la majorité de la course pour rattraper les leaders. Il se classera finalement dixième d’une étape remportée par Rudi Altig. Malheureusement, Rik Van Looy sera contraint à l’abandon une semaine plus tard lors de la onzième étape.

Rik Van Looy est contrain à l'abandon quelques jours après ses exploits bruxellois - © - BELGAIMAGE 6. 1978 : Et de quatre pour les Planckaert

Après un Grand Départ donné du côté de Leiden, aux Pays-Bas, le Tour revient à Bruxelles après 16 ans d’absence. La capitale sera le théâtre de l’arrivée de la deuxième demi-étape du 30 juin 1978. En fin de journée, une première victoire sur la Grande Boucle pour le belge Walter Planckaert... Et surtout une quatrième pour la famille qui avait déjà vu Jo et Willy, le frère de Walter, remporter des étapes une décennie plus tôt.

Walter Planckaert remporte sa première victoire sur le Tour, la quatrième pour sa famille - © FILES - BELGA 7. 1979 : Le Tour de Bruxelles

Habituée aux premières étapes de l’épreuve, Bruxelles voit cette fois-ci la 10ème étape du Tour s’arrêter dans ses rues. Parti depuis Roubaix, le néerlandais Jo Maas attaquera aux abords du Parc Duden pour s’imposer en solitaire. Le lendemain, le tracé d’un contre-la-montre reliera toute la ville : le Bois de la Cambre, l’avenue Louise, la rue Royale ou encore le Boulevard du Jubilé à Molenbeek. Le maillot vert Bernard Hinault l’emporte et se rapproche de Joop Zoetemelk. Il finira le Tour en tête du classement général deux semaines plus tard. 8. 1981 : Deux étapes, deux victoires belges

Une fois de plus placée en milieu de Tour, Bruxelles accueillera l’arrivée et le départ de deux demi-étapes en ce 8 juillet 1981. Le matin, le belge Freddy Maertens s’impose au sprint au Carrefour de l’Europe. L’après-midi, il est proche de rééditer l’exploit mais se fait dépasser dans les derniers mètres du circuit de Zolder par un certain Eddy Planckaert, petit frère de Willy et Walter, déjà vainqueurs d’étapes sur le Tour.

Arrivée dans le circuit de Zolder avec (de gauche à droite) Freddy Maertens, Eddy Planckaert, Guido Van Calster et Bernard Hinault - © FILES - BELGA 9. 1992 : Museeuw en vert

Partis de Roubaix, les coureurs passent notamment par le Mur de Grammont pour rejoindre Bruxelles lors de cette sixième étape. Finalement, le sprint sera remporté devant l'Atomium par le jeune français Laurent Jalabert, 23 ans à l’époque, qui signe sa première victoire d’étape sur le Tour. Johan Museeuw endossera lui le maillot vert au terme de la course. Le lendemain, le peloton quittera le pays pour rejoindre Valkenbourg.

Laurent Jalabert l'emporte à l'Atomium - © BELGA ARCHIVES - BELGA 10. 2010 : Le retour de Petacchi

Il aura fallu attendre 18 ans pour que Bruxelles retrouve les coureurs de la Grande Boucle. Après un prologue à Rotterdam, le tracé du Tour s’arrête à Bruxelles pour l’arrivée de cette première étape. Fabian Cancellara, porteur du maillot jaune, sera victime d’une chute massive à quelques mètres de l’arrivée. Il n’en faudra pas plus à Alessandro Petacchi pour s’imposer au sprint et récolter sa première victoire en sept ans sur le Tour. Un succès qui lui permettra notamment de repartir du Tour avec le maillot vert trois semaines plus tard aux Champs-Elysées. Tour 2010 : victoire de Petacchi à Bruxelles - 1ère étape : Rotterdam - Bruxelles - 25/10/2018

En plus de ces dix passages dans Bruxelles-Capitale, le Tour s'est également arrêté dans d'autres communes. Le contre-la-montre de Forest a par exemple fait partie du programme trois Tour de France (1964, 1968 et 1970). En 1969, Eddy Merckx endossait le maillot jaune dans sa commune de Woluwé-Saint-Pierre. Le Tour 1975 s'est également arrêté à Molenbeek. Cet été, le Tour effectuera donc un nouveau passage du côté de la capitale et son deuxième Grand Départ après l’édition de 1958. Après une première étape de 194 kilomètres dont l’arrivée se situera à hauteur du Palais Royal, les coureurs prendront part à un contre-la-montre par équipe de 27 kilomètres qui passera notamment par le Bois de la Cambre pour arriver à l'Atomium. Bruxelles accueillera donc le départ de deux étapes, les 6 et 7 juillet, avant de passer la main à Binche pour la troisième épreuve.