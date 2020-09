Le Tour de France en direct sur la RTBF : découvrez les coulisses

Rodrigo Beenkens rejoint l’avis du producteur : "On a notre bulle ici. On peut faire notre métier, notre passion et c’est quand même le plus important. La RTBF nous permet de le faire, dans des conditions qui sont excellentes au niveau technique. Une fois que je rentre dans le camion, fondamentalement il n’y a pas grand-chose qui change. C’est surtout quand on en sort, qu’on arrive dans le parking et qu’on a une vue sur les bâtiments grisâtres de Reyers, ça change de la Promenade des Anglais où on a une vue imprenable sur la mer en sortant du bureau."

"Techniquement, ça ne change pas grand-chose. On a voulu offrir toutes les infrastructures habituelles qui permettaient de toute façon d’avoir des informations du terrain. On a deux équipes qui sont sur place : une pour les réseaux sociaux et l’autre pour alimenter en contenu sportif la radio et la télé. On essaye de faire de notre mieux pour que le téléspectateur puisse avoir un programme digne de ce nom" explique Sixte Grignard , le producteur.

"C’est particulier. Ça demande un peu plus de concentration et une obligation de se conditionner. Le matin en arrivant à Reyers il faut fermer les yeux et se dire : "Waouh, je suis sur l’Ile de Ré ! Waouh, je suis à Poitiers !" sinon on perd le fil de la course" explique Samuël. "Quand je vais sur le Tour je sors complètement de ma vie quotidienne, quand on va au resto le soir avec nos collègues, de quoi parle-t-on ? Du Tour de France ! Et au petit-déjeuner le lendemain matin avec nos collègues ? Du Tour de France !"

Rodrigo lui raconte que ce qui lui manque le plus, c’est l’atmosphère et les sens qui sont en ébullition tout le long de l’événement : "le Tour, ce sont les sens qui sont mis à contribution. Les odeurs, les bruits, c’est quelque chose qui existe dans le Tour de France. On est dans une zone technique avec des collègues, des autres télévisions et c’est un puits d’informations énorme. Dans le contexte actuel, j’aurais essayé de trouver un collègue slovène pour qu’il me parle de Roglic ou de Pogacar. Ça a toujours fonctionné comme ça. On a les infos et à côté on a les intuitions, les perceptions et forcément ici on ne les a pas".

À propos de la dynamique générale, ça ne diffère pas des autres années. Sixte raconte qu’ils ont même essayé de recréer l’ambiance des éditions précédentes en allant au resto la veille du jour de repos pour que cet esprit d’équipe, propre au Tour de France, continue. Rodrigo conclut : "J’ai un bonheur terrible à travailler avec cette équipe, c’est une équipe rodée. Une fois qu’on est dedans, qu’on travaille d’ici ou du sommet de l’Alpe d’Huez, qu’on travaille pour un million de téléspectateurs ou pour trois, ça ne fait aucune différence et ça, c’est formidable".