Le Tour de France aura sa version virtuelle en juillet avec un joli plateau

Il ne pouvait pas y avoir un mois de juillet sans Tour de France. La Grande Boucle repoussée à la fin de l’été en raison de la pandémie, Amaury Sport Organisation et Zwift ont trouvé la parade avec une version virtuelle de la course. Il y aura six étapes féminines et masculines reparties sur les trois premiers week-ends de juillet. Et un joli plateau.



Les stars d'Ineos, Van Avermaet et Van der Poel, un plateau royal



23 équipes masculines et 16 équipes féminines professionnelles ont confirmé leur présence. Egan Bernal, Geraint Thomas, Christopher Froome, Julian Alaphilippe, Richie Porte, Greg Van Avermaet, Mathieu Van der Poel, Nairo Quintana, Mads Pedersen, Warren Barguil, Romain Bardet figurent parmi les participants chez les hommes. Le plateau féminin est aussi très intéressant Chloé Dygert, Anna van der Breggen, Chantal Blaak, Marianne Vos, Coryn Rivera, Marta Bastianelli, Lisa Brennauer, Kirsten Wild, Elisa Balsamo, Tiffany Cromwell, Audrey Cordon Ragot, Elizabeth Deignan.

►►► La course sera diffusée dans plus de 130 pays dont la Belgique sur Auvio, la plateforme numérique de la RTBF, tous les week-ends entre 15h et 17h.

Le public n’est pas oublié puisqu’une "L’Étape du Tour de France Virtuelle" offrira aux cyclistes amateurs du monde entier la possibilité de se challenger sur les mêmes routes que les professionnels.



Il y aura en plus un aspect caritatif à cette épreuve qui permettra de collecter des fonds au profit de cinq organisations caritatives partenaires : Emmaüs, Secours populaire français, Jeugdfonds Sport&Culture, BiJeWa et Qhubeka.



Les 6 étapes du Tour de France Virtuel :

● Samedi 4 juillet, étape 1 : Nice, 36,4 km (4 x 9,1 km, étape de montagne)

● Dimanche 5 juillet, étape 2 : Nice, 29,5 km (682 m de dénivelé positif, étape de montagne)

● Samedi 11 juillet, étape 3 : Nord-Est de la France, 48 km (étape sur le plat)

● Dimanche 12 juillet, étape 4 : Sud-Ouest de la France, 45,8 km (2 x 22,9 km, étape vallonnée)

● Samedi 18 juillet, étape 5 : Étape de montagne, 22,9 km (arrivée au Chalet-Reynard)

● Dimanche 19 juillet, étape 6 : Paris Champs-Elysées, 42,8 km (6 tours du circuit)