Le Tour de France 2022 dévoilé : 5 arrivées au sommet, des pavés et Binche au programme

Le menu prévoit six étapes de plaine, sept accidentées et six en montagne. On pointera cinq belles arrivées en altitude : la super Planche des Belles Filles, le col du Granon, l'Alpe d'Huez, Peyragudes et Hautacam. Quatre massifs montagneux seront donc visités : les Vosges, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées.

Deux étapes de contre-la-montre pimenteront le Tour, dont Tadej Pogacar est le double tenant du titre : l'étape initiale (13 km) et l'avant-dernière étape... sur 40 kilomètres, une réelle possibilité d'encore faire une différence.

La cinquième étape, entre Lille Métropole et Arenberg Porte du Hainaut sur 155 km, vaudra le détour également avec 19,4 km de pavés répartis en 11 secteurs d'une longueur variant de 1,3 à 2,8 km.