Le Tour de France 2021 partira de Brest en Bretagne

Le Tour de France 2021 s’élancera finalement de Brest, en Bretagne. Le Grand départ initialement prévu à Copenhague, au Danemark, le 2 juillet 2021 a dû être réattribué en raison du changement de dates annoncé il y a 2 semaines pour ne pas entrer en concurrence avec les Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août 2021).

Le Tour s’élancera de Brest le 26 juin 2021 et proposera 4 étapes 100% bretonnes avec des rendez-vous déjà déterminants pour les prétendants au maillot jaune ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence de presse ce lundi à Rennes.

Un changement de parcours important qui pourrait convenir aux coureurs belges. C’est en effet la quatrième fois que Brest a les honneurs du Grand départ (un record derrière Paris, qui l’a accueilli 38 fois) et les Belges y ont chaque fois brillé. Victoire d’étape et maillot jaune pour Rik Van Steenbergen en 1952, victoire d’étape et maillot jaune pour Eddy Merckx en 1974 et plus récemment deuxième place pour Philippe Gilbert battu par Alejandro Valverde à Plumelec en 2008.

Le patron du Tour, Christian Prud’homme, n’a pas dévoilé le nom des autres villes étapes mais a, par contre, annoncé un autre changement de parcours concernant les Hauts-de-France, "une autre région qui aime évidemment le vélo et où on n’ira pas l’an prochain alors qu’ils étaient initialement sur le parcours 2021. Le changement de Grand départ fait que c’est la première semaine du Tour qui change."

Pour connaître les détails il faudra patienter encore plusieurs semaines. La présentation du Tour 2021 est programmée le 29 octobre. Il est par contre acquis que Copenhague accueillera le Grand départ de l’édition 2022.