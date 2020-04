Le Tour de France 2020 se déroulera du 29 août au 20 septembre

Le Tour de France 2020 se déroulera deux mois plus tard qu'initialement prévu : la Grande Boucle s'élancera de Nice le samedi 29 août et se terminera à Paris le dimanche 20 septembre, a annoncé en exclusivité le quotidien français du Dauphiné Libéré ce mardi.

>> Lelangue : "La reprise du cyclisme en août semble envisageable"

>> Le Tour en août, la Vuelta en septembre et le Giro en octobre ?

Ceci devrait permettre aux coureurs de disposer de quelques courses de préparation avant de se lancer à l'assaut du Tour. En raison des mesures prises par le gouvernement français pour continuer à lutter contre la pandémie de coronavirus, un Grand Départ le 27 juin était devenu complètement irréaliste.

Ce report de deux mois devrait permettre de maintenir au calendrier 2020 la course cycliste la plus importante pour les coureurs, les suiveurs, les équipes et les sponsors, mis à mal depuis plusieurs semaines.

Ces nouvelles dates vont également avoir un impact sur le reste du calendrier. Les Championnats du Monde devaient, par exemple, se tenir du 20 au 27 septembre...

Un autre événement très attendu sur le sol français débutera dans la foulée, puisque c'est le 20 septembre que débuteront les Internationaux de France de tennis, à Roland-Garros !