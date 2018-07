Le Team Sky intimidé sur le Tour: "Une particularité française", selon Brailsford

Les deux premières semaines du Tour de France ont été sportivement un succès pour l'équipe Sky qui occupe les deux premières places du classement général avec Geraint Thomas et Chris Froome. Humainement, c'est plus compliqué pour la formation britannique qui doit faire face à l'hostilité du public français sur le bord des routes.

Hués par une partie des spectateurs, les coureurs du Team Sky et le staff qui les accompagne ont également dû faire face à des crachats et des jets d'objets en leur direction. Sans parler de la tentative de faire chuter Chris Froome sur les pentes de l'Alpe d'Huez.

Présent en conférence de presse ce lundi lors du jour de repos, le manager de l'équipe britannique Dave Brailsford n'a pas été tendre envers les Français.

"Je ne pense pas que cracher et lancer des objets ait sa place dans le sport professionnel, ni dans la vie de tous les jours. C'est fort dommage mais on ne va pas se laisser perturber par cela. Nous avons couru en Italie et la situation de Chris n'était pas encore résolue. Pourtant le public a été fantastique. En Espagne, c'était pareil. Cela a l'air d'être une particularité française. Comme si c'était dans la culture française. Je ne pense pas que les Français auraient aimé que l'on crache sur leurs joueurs en Russie. Mais pour eux, c'est normal de nous cracher dessus ou sur notre staff. Personnellement, je considérerais cela comme un problème si cela se passait dans mon pays.​"

Très remonté, Brailsford a même suggéré une solution aux organisateurs, sur un ton sarcastique. "Si tu veux accueillir le plus grand événement cycliste de l'année et accueillir les meilleures coureurs du monde dans ton pays, il faudrait peut-être montrer plus de respect. Sinon on peut faire un Tour de France uniquement pour les équipes françaises."