RTBF.be/sport vous propose de suivre en direct vidéo intégral la 14ème étape du Tour de France qui reliera Tarbes au Tourmalet sur 117,5 kilomètres. Départ de la course à 13h45.

Une arrivée à plus de 2.000m d'altitude (2.115 mètres), au sommet du mythique Tourmalet, c'est ce qui attend les coureurs samedi lors de la 14e étape du Tour de France.

L'étape sera courte, 117,5 kilomètres. Après le départ à Tarbes, elle proposera une mise en bouche avec la Côte de Labatmale (4e catégorie, 1,4 km à 6,7%) au 18e kilomètre. Place ensuite au Col du Soulor (1re catégorie, 11,9 km à 7,8%). "On peut supposer que les grimpeurs seront envoyés à l'avant dans le Soulor pour servir de relais", a prévu le directeur de course Thierry Gouvenou. Le sommet du Soulor est situé à mi-parcours (km 60,5). La route descend ensuite à Argelès-Gazost et attaque le Tourmalet par son versant ouest, du côté de Barèges. La montée finale, longue de 19 kilomètres, présente une pente moyenne de 7,4%.

A 3 kilomètres de l'arrivée, la pente se redresse (10,9%) avant un passage moins raide (7,2%) et un final très dur (9,8%).

Le col le plus souvent franchi dans l'histoire du Tour (58 passages) a été escaladé pour la première fois en 1910. La première arrivée date, en revanche, de 1974. La deuxième et, pour l'instant, dernière arrivée au sommet remonte à 2010 avec une victoire du Luxembourgeois Andy Schleck.

Le départ est programmé à 13h30. L'arrivée est prévue vers 17h00.

Julian Alaphilippe a conforté son maillot jaune en remportant le chrono de Pau vendredi. Le Français possède 1:26 d'avance sur Geraint Thomas.

Lotto Soudal tentera de défendre le maillot à pois actuellement porté par Tim Wellens (54 pts). Son plus proche poursuivant n'est autre que son équipier Thomas De Gendt (37 pts). Il ne serait pas étonnant de voir l'un des deux, voire les deux, tenter de se glisser dans l'échappée au long cours du jour.