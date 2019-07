Le peloton du Tour de France survolé par un vététiste, pratique qui se répand

Le Tour de France nous offre cette année comme toutes les autres de magnifiques images, tant pour les richesses naturelles qu'architecturales et évidemment sportives. Ce 15 juillet, c'est à une image totalement décalée et insolite à laquelle on a eu droit. Valentin Anouilh, Moutain biker français a décidé de sauter au dessus du peloton... Un petit "exploit" qui n'est clairement pas sans risque. Tant pour le "cascadeur" que pour les cyclistes professionnels en-dessous de lui, qu'il pourrait au minimum surprendre et déconcentrer.

Son saut n'est pas le premier du genre. L'an dernier un cycliste avait sauté au-dessus de l'échappée du même Tour de France. sur le Tour de Pologne l'année précédente cela s'était également produit. Et d'autres avant cela l'avaient déjà fait sur la Grande Boucle.