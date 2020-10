Le parcours du Tour de France 2021 a fuité : retour à Tignes, gros cols pyrénéens, chrono la veille de l'arrivée

Alors que l'équipe autour de Christian Prudhomme s'apprête à dévoiler le parcours officiel du Tour de France 2021, plusieurs médias français, dont France Bleu, ont dévoilé une première mouture qui pourrait avoir des allures de tracé définitif.

Le départ serait donc donné une semaine plus tôt que prévu (en raison des Jeux Olympiques), soit le 26 juin. L'arrivée à Paris est prévue trois semaines plus tard, le dimanche 18 juillet.

Le peloton s'élancera donc depuis Brest pour quatre opus à travers la Bretagne. Dès la 2e étape, il faudra se farcir une arrivée en montée avec le redoutable Mûr-de-Bretagne. Alors que les coureurs quitteront la Bretagne en direction des Alpes, un contre-la-montre attendra le peloton. Reste à voir si ce chrono sera individuel ou en équipes.

Le premier weekend, quant à lui, sera marqué par deux étapes de montagne avec des arrivées au Grand Bornand et à Tignes. On se rappelle qu'en 2019, Tignes avait été choisie comme ville hôte également mais n'avait jamais pu accueillir le peloton, l'étape ayant été annulée avant la fin à cause d'importantes chutes de grêlons sur le parcours.

Après une journée de repos à Tignes, le peloton transitera par Valence, s'élèvera avec le "Géant de Provence", le Mont Ventoux (11e étape) avant de passer ensuite à Nîmes(13e) puis Carcassonne (14e) et de plonger vers Andorre et une étape de haute montagne. La 17e étape, jour de fête nationale, sera elle marquée par les ascensions du Port de Balès et du Col de Peyresourde avant une arrivée au sommet du Col de Portet.

Eventuel juge de paix de ce Tour de France 2021, un long contre la montre attendra le peloton la veille de l'arrivée à Paris. De quoi départager les derniers favoris à la victoire finale.