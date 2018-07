Le maillot à pois, "une immense fierté" pour Julian Alaphilippe

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) quitte Paris vêtu du maillot à poids du meilleur grimpeur. "Je n'ai pas de mots, c'est une immense fierté", déclare le coureur français de 26 ans.

"Maintenant, il me reste juste à profiter de ce moment", ajoute Alaphilippe. "Le maillot à pois n'était pas mon objectif sur ce Tour. Mais une fois que j'ai remporté une étape, j'étais un peu plus relax. Je me suis pris au jeu et ça a fonctionné. Ce n'est pas vraiment une surprise de le rapporter à Paris, parce qu'une fois que j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis battu très dur et quasiment tous les jours pour ça".