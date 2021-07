Tour de France : Une troisième étape, le jaune, le blanc et les pois pour Tadej Pogacar, qui... Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), déjà vainqueur au sommet du Col de Portet la veille, a remporté ce jeudi la 18ème étape du Tour de France, la dernière en montagne, disputée entre Pau et Luz Ardiden sur la (courte) distance de 129.7 kilomètres. Il a évidemment conservé le maillot jaune à trois jours de l'arrivée finale à Paris.

Insatiable Tadej Pogacar ! Confortable leader du général et tout juste auréolé d'une prestigieuse victoire d'étape au sommet du Col du Portet, le Slovène a récidivé en réalisant le doublé à Luz Ardiden.

Presque jamais mis en danger tout au long de ces trois semaines, Pogacar file donc plus que jamais vers un 2e Tour de France. "C'est incroyable. Gagner deux fois...c'est fou. Je me sens bien, je suis content. Le cyclisme est un jeu depuis que j'ai commencé en étant petit et j'adore y jouer" confiait-il en toute simplicité et sourire aux lèvres après la course.

Le leader UAE est également revenu sur cette 18e étape et la périlleuse double-ascension Tourmalet-Luz Ardiden : "C'était super difficile. On a monté ce Tourmalet à une vitesse...on était tous assis sur notre selle et on oubliait le reste. Il fallait rester concentré. Dans la dernière ascension, j'étais au maximum de ce que je pouvais donner."

Questionné sur cette 2e Grande Boucle qui lui tend les bras, Pogacar s'est d'abord montré prudent... avant de changer d'avis : "Je dirais que j'ai 50% de chances de gagner. Il reste trois jours. Mais on va dire que ça sent bon. Si je suis inquiet par rapport à Vingegaard. Pourquoi je serais inquiet ?"