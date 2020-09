Le leader Bernal aux abois, un Ineos "new look" retrouve le sourire grâce à son binôme de fuyards Kwiatkowski-Carapaz

On avait quitté Ineos, l’armada la plus riche du peloton, le moral en berne, touché de plein fouet par la méforme totale de son leader, tenant du titre sur la Grande Boucle. Très loin au classement des gains accumulés depuis le début du Tour, la formation américaine traînait son spleen, accablée par l’ultra-domination de la Jumbo.

Mais après l’abandon définitif de Bernal, quelque chose a changé dans le discours des Grenadiers. Habitué à contrôler la course pour protéger son intouchable leader depuis quelques années, Ineos a changé son fusil d’épaule et s’est mis à la chasse aux victoires d’étapes. Et si Dylan Van Baarle a tenté de mettre le feu aux poudres à plusieurs reprises, c’est Richard Carapaz qui s’est finalement mué en homme providentiel.

Affamé, l’Equatorien a enchaîné les attaques explosives pour perpétuellement s’isoler à l’avant de la course depuis trois jours. Et si à Villard-de-Lans puis au sommet du Col de la Loze, Carapaz s’est montré un rien trop court, finissant à une frustrante 2e place (derrière Kämna) puis 11e derrière les ténors du général, il a retenté sa chance ce jeudi pour enfin concrétiser ses velléités offensives.

Isolé à l’avant de la course au sein d’un prestigieux quatuor avec Hirschi, Bilbao et Kwiatkowski, il a profité de la chute du Suisse et de l’explosion de l’Espagnol pour filer, confortablement installé dans la roue de son solide coéquipier polonais. Après 40 kilomètres d’échappée solitaire lors desquels ils n’ont quasiment pas été inquiétés, les deux Ineos ont profité des derniers mètres pour profiter, s’enlacer et célébrer cette première victoire d’Ineos (feu-Sky) depuis… plus de 100 étapes. Et si c’est Michal Kwiatkowski qui a franchi la ligne en premier, le triomphe est collectif pour la formation américaine.

"On mérite tous cette victoire ! Je ne peux même pas dire comme je suis heureux pour l’équipe, pour nous tous. J’ai vécu beaucoup de très bons moments dans le cyclisme mais ça, je ne l’avais encore jamais vécu." clamait un Kwiatkowski euphorique après la course.

Après plus de deux semaines de déboires et une mainmise sur la course fortement ébranlée par Jumbo-Visma, Ineos retrouve le sourire. Parce, par la même occasion, Richard Carapaz en a profité pour chiper le maillot de meilleur grimpeur à Tadej Pogacar.