Le Grand Départ du Tour les 6 et 7 juillet 2019 à Bruxelles : Les principaux détails en exclusivité

Le Tour de France 2019 s'élancera de Bruxelles pour célébrer les 50 ans de la première des cinq victoires d'Eddy Merckx dans la Grande Boucle et le centenaire du célèbre maillot jaune, que le champion belge a porté avec tant de panache. En exclusivité, la RTBF vous propose de découvrir les principaux détails des deux étapes "bruxelloises" du Grand Départ du Tour 2019, à la veille de sa présentation officielle. Le samedi 6 juillet, le Grand Départ du Tour 2019 sera donné depuis la Place des Palais avec, au programme, une étape en ligne de moins de 180 kilomètres qui devrait sourire aux sprinters. Les coureurs sillonneront la capitale, mais aussi le Brabant wallon, le Hainaut et la Flandre. Plus précisément, les coureurs passeront notamment devant la butte du Lion de Waterloo - ce qui promet assurément de superbes images -, visiteront la ville d'Eden Hazard (Braine-Le-Comte), iront aux portes de Charleroi en traversant la commune de Courcelles et franchiront le mythique Mur de Grammont, haut lieu des classiques flandriennes. L'arrivée sera jugée devant le Château de Laeken - une ligne droite de 350 mètres minimum est requise -, où l'on devrait assister à un sprint massif.

Un contre-la-montre par équipes sur les terres d'Eddy Merckx Eddy Merckx et l'équipe Faema à l'arrivée du CLM par équipes à Woluwe-Saint-Pierre en 1969 - © BELGA Le lendemain, le dimanche 7 juillet, le contre-la-montre par équipes fera la part belle aux routes empruntées par Eddy Merckx et son équipe Faema le 29 juin 1969 : ce jour-là, grâce à la victoire de la formation belgo-italienne dans le CLM par équipes, le Cannibale avait endossé son tout premier maillot jaune chez lui, à Woluwe-Saint-Pierre, où ses parents possédaient une épicerie Place des Bouvreuils. Le départ sera donné au Parc Royal, et une cinquantaine de kilomètres plus tard, les coureurs rejoindront l'arrivée au pied de l'Atomium. Bruxelles avait déjà accueilli le Grand Départ en 1958, année de l'exposition universelle. Dix arrivées ont depuis lors été jugées dans notre capitale, la dernière en 2010. Deux autres villes belges ont eu le privilège d'être la ville hôte du Grand Départ du Tour : Charleroi, en 1975, et Liège, en 2004 et 2012.

Un million de personnes attendues à Bruxelles Manneken-Pis - © CHRISTIAN DETROZ - BELGA La Ville de Bruxelles, soutenue par la Région, a débloqué un budget de cinq millions d'euros pour accueillir le Grand Départ du Tour 2019. A cela, s'ajoutent trois à quatre millions d'euros destinés à promouvoir ce grand événement pendant les 18 mois qui nous séparent des premiers coups de pédales dans la capitale. Bruxelles attend environ un million de personnes au cours d'un week-end qui mettra la capitale de la Belgique et de l'Europe au cœur de l'actualité internationale, le Tour de France étant de longue date le troisième événement sportif le plus médiatisé au monde, derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques.