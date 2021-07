Le fils de Cavendish inquiet avant la double ascension du Ventoux : "Je ne veux pas que Papa grimpe la montagne"

Mark Cavendish n’est pas un grimpeur, ce n’est un secret pour personne… pas même pour son fils. Du haut de ses deux ans, Casper sait que son papa risque de vivre une journée compliquée lors de la 11e étape du Tour de France.

Le sprinter de Deceuninck-Quick Step, déjà vainqueur de 3 étapes, va devoir se farcir – comme tout le peloton - le Mont Ventoux à deux reprises. Et visiblement cette perspective inquiète Cav' junior. Dans une vidéo postée sur Instagram par Peta Todd (alias madame Cavendish), on voit le petit garçon murmurer "je ne veux pas que papa grimpe la montagne !" et d’appuyer sa phrase par une moue anxieuse.



Casper a des raisons d’être inquiet. On se rappelle que son père est rentré de justesse dans les délais dimanche dernier à Tignes, bien épaulé dans sa mission par ses équipiers.