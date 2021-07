Le dernier Tour de Thomas De Gendt ? "Je ne crois pas, il est assez négatif dans la vie !", rigole Philippe Gilbert

L'équipe Lotto Soudal, qui a rapidement perdu son sprinteur australien Caleb Ewan, n'a pas encore réussi à goûter à la victoire sur ce Tour de France... et avec quatre coureurs seulement encore en course (Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Brent Van Moer et Harry Sweeny), la tâche s'annonce compliquée du côté de la formation belge.

Thomas De Gendt, l'un des coureurs les plus offensifs du peloton, vit d'ailleurs un Tour de France assez compliqué après avoir déjà été en difficulté sur le Giro. Dispute-t-il son dernier Tour, comme il l'a laissé entendre jeudi soir ? Son coéquipier Philippe Gilbert ne le pense pas...

"Ce Tour a été très difficile, très montagneux, a précisé ce vendredi matin Philippe Gilbert au micro de la RTBF. Thomas est quelqu'un d'assez négatif dans la vie (rires), donc je ne sais pas à quel degré il faut tenir compte de ses paroles. Je ne pense qu'il vaut mieux attendre avant de se prononcer, mais je ne crois pas qu'il s'agit de son dernier Tour !"