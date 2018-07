Le départ "cyclo-cross" de la 17e étape, un coup dans l'eau

Il se voulait spectaculaire, il n'aura rien changé à la physionomie de la course. ASO a innové en modifiant sa procédure de départ pour une 17e étape au format très ramassé (65 km). Les coureurs n'ont pas chamboulé leurs habitudes.



Geraint Thomas, Chris Froome (Sky) et les autres leaders du classement général n'ont pas profité de leurs positions préférentielles sur la ligne pour lancer l'étape. Ils sont rapidement rentrés dans le rang et ont laissé la traditionnelle échappée se former.