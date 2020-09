Le courageux Marc Hirschi enfin récompensé de ses efforts à Sarran

Arrivé avec le reste du peloton à plus de deux minutes d’Hischi , Primoz Roglic a passé une journée relativement tranquille et conserve son maillot jaune de leader. Meilleur belge du jour, Greg Van Avermaet a pris la 14e place devant Jasper Stuyven .

Marc Hirschi s’est imposé en solitaire jeudi lors de la 12e étape du Tour de France, la plus longue de cette 107e édition avec ses 218 km entre Chauvigny et Sarran. Le Suisse du Team Sunweb, parti en costaud sur les pentes du Suc au May à 28km du terme, est enfin parvenu à lever les bras sur ce Tour de France. Deuxième derrière Julian Alaphilippe à Nice lors de la deuxième étape, il avait dû essuyer une terrible déception dimanche à Laruns en terminant 3e au terme d’un effort immense dans les Pyrénées.

Le résumé de l’étape

Cette étape, marquée par quatre côtes répertoriées et un final nerveux, aurait pu convenir à une échappée au long cours. La bataille a d’ailleurs duré de longs kilomètres en début d’étape mais seul un groupe de six coureurs est parvenu à se détacher. Les Allemands Nils Politt et Max Walscheid, les Espagnols Imanol Erviti et Luis Leon Sanchez, le Danois Kasper Asgreen et le Français Mathieu Burgaudeau ont bien tenté de creuser un écart significatif mais le peloton emmené par les équipes CCC et Bora-hansgrohe n’a jamais laissé plus de 3 minutes aux fuyards.

Ceux-ci ont été repris à une quarantaine de bornes du but lorsque le peloton a abordé les pentes de la côte de la Croix du Pey (6km à 5,1%). Tiesj Benoot a profité de l’occasion pour passer à l’offensive avec deux de ses équipiers Marc Hirschi et Soren Kragh Andersen. Accompagnés également par Maximilian Schachmann, Quentin Pacher et Marc Soler, les coureurs de Sunweb ont imprimé le tempo jusqu’au Suc au May, dernière ascension aux forts pourcentages (3,7km à 7,4%).

Hirschi a alors profité de l’accélération de Soler pour en remettre une couche et faire exploser le groupe de tête. Derrière lui, Julian Alaphilippe est sorti du peloton et est revenu sur un groupe intercalé dans lequel figurait son équipier Dries Devenyns. Malgré l’aide de son équipier belge, le Français n’est pas parvenu à boucher le trou créé par le Suisse, excellent en descente et très solide dans les derniers talus et faux-plats montants non-répertoriés.

Le jeune phénomène de Sunweb a donc pu savourer les derniers kilomètres pour s’imposer avec une avance confortable sur Pierre Rolland et sur les autres coureurs passés à l’attaque. Dans le peloton, réglé au sprint par Peter Sagan (13e), les favoris sont restés sagement à leur place et devraient être davantage sollicités jeudi.

La 13e étape arrive en effet au Puy Mary, labellisé Grand Site de France, en conclusion d’un éreintant parcours de moyenne montagne en Auvergne, avec 7 ascensions au programme.

"C’est l’étape qui présente le plus de dénivelé positif (4400 m)", relève le directeur de course Thierry Gouvenou à propos du parcours de 191,5 kilomètres qui démarrera de Châtel-Guyon.