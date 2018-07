Lawson Craddock, le rescapé du Tour

Lawson Craddock est la lanterne rouge du classement général. Il compte plus de 2h30 de retard sur le maillot jaune. Il roule depuis la première étape avec une fracture à l’omoplate. Mais il est bien parti pour aller jusqu’à Paris.

Lawson Craddock est un des coureurs les plus populaires du peloton. Le Texan de 26 est devenu incontournable. Selfies, autographes ou petits mots Lawson est super disponible avec les amoureux du Tour.

Sa popularité il l’a doit en partie à sa chute lors de la première étape. Une chute qui a laissé des traces avec un trait de fracture à l’omoplate et des points de suture. Mais il a décidé de s’accrocher et il a réussi à passer les Alpes.

"Le Tour de France ne s’est pas déroulé comme je l’avais imaginé mais finalement il s’est transformé en une belle course pour moi. Mon épaule m’a fait beaucoup souffrir mais le soutien que j’ai eu est incroyablement motivant et c’est ça aussi qui m’a permis de rester sur le Tour" confie le coureur du Team Education First Drapac.

Lawson essaie de se surpasser au quotidien pour honorer cette deuxième participation sur le Tour de France. Charly Wegelius e directeur sportif de l’équipe à américaine n’est pas étonné par la performance de son coureur. "Paris-Roubaix et le Tour sont sans doute les deux courses où les coureurs se transcendent le plus. Après une saison 2017 très compliquée Lawson veut réussir son Tour et pour lui pas question de baisser les bras"

Après son accident lors de la première étape le Texan a promis de verser 100$ par étape terminée au vélodrome de son enfance qui avait été dévasté par l'ouragan Harvey. Il a également ouvert une cagnotte en ligne pour soutenir cette cause. Et les dons ont dépassé toutes les espérances. "Ce matin on a atteint 110.000 $ et ça va vraiment changer la vie du vélodrome. C’est incroyable ce qu’on a réussi à accomplir sur les 12 premiers jours du Tour. Et ce n’est pas encore fini" dit Lawson.

Lawson n’a qu’une chose en tête, Paris. Il fera tout pour atteindre la ville lumière où son épouse enceinte et sa maman l’attendront fièrement sur les Champs Elysées.