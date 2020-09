Lavenu : "4 cas sur 660 personnes testées, le cyclisme est sérieux"

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a subi un test, qui s'est révélé positif au Covid-19 et doit s'écarter de l'épreuve pendant une semaine. En revanche, tous les coureurs sont négatifs et peuvent poursuivre la course, dont la 10e étape s'est élancé en début d'après-midi de l'île d'Oléron (Charente-Maritime).

"Ca montre que le tirage au sort n'épargne personne. Il faut simplement se rendre compte que ça peut tomber sur tout le monde. Il ne faut stigmatiser personne car c'est une question de malchance malgré toutes les mesures prises. 4 cas sur 660 personnes testées : la proportion est très faible. Les mesures ne suffisent pas à protéger à 100% le peloton. Notre sport est sérieux, mais personne n'est épargné", a expliqué Vincent Lavenu à notre micro.

"On a pris les événements sereinement. On connait les règles, il faut s'adapter et être attentif. Le but, c'est de finir ce Tour avec l'équipe dans la meilleure disposition possible. Il y a la course, mais aussi cette chape de plomb qui au-dessus de tout le monde... et il faut faire avec", a aussi indiqué le manager de l'équipe AG2R.