La troisième étape du Tour 2020 partira aussi de Nice

La troisième étape de l'édition 2020 du Tour de France s'élancera aussi de Nice le lundi 29 juin au départ de l'Allianz Riviera, le stade de football de l'OGC Nice, a annoncé mercredi le maire de la ville de Nice Christian Estrosi, relayé par Nice-Matin.

Le Grand Départ se fera de Nice le samedi 27 juin par une étape au départ de la place Masséna avec une arrivée 170 km plus loin sur la Promenade des Anglais. La deuxième étape était aussi connue avec 190km dans la capitale azuréeene toujours, sur 190km avec toujours un départ place Masséna et arrivée sur la Promenade des Anglais, mais entre les deux quatre cols déjà au programme avec La Colmiane, le Turini, l'Eze et les Quatre Chemins.

Le lundi 29 juin, le départ de la 3e étape se fera de l'Allianz Riviera et prendra la direction des Alpes ou du Var. Le tracé reste à définir et la ville d'arrivée sera annoncée le 15 octobre à Paris avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.

L'édition 2019 s'était élancée de Bruxelles le 6 juillet et s'est achevée par la victoire du Colombien Egan Bernal (Ineos) dimanche à Paris.