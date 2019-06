La Tour Reyers se met au jaune avant le Tour de France

Difficile de passer à côté. Au bout de l’autoroute de Liège, dans le quartier schaerbeekois de la place Meiser, la célèbre Tour Reyers, emblème immanquable de la RTBF et de la VRT, affiche désormais les couleurs du Tour de France. Une grande bâche jaune a été fixée entre les deux soucoupes.

L’idée est évidemment d’être visible de loin, pour rappeler aux riverains que Bruxelles accueille, d’ici quelques jours, le Grand Départ du Tour de France. L’espoir est aussi d’attirer l’œil des réalisateurs du Tour, qui mettent généralement en évidence les initiatives du genre le long du parcours. La deuxième étape, le contre-la-montre du dimanche 7 juillet, passera en effet à quelques mètres de la Tour Reyers.

Mais cette immense bâche au sommet de la Tour Reyers n’a pas été une mince affaire à mettre en place. Il a fallu plusieurs jours et le travail d’une entreprise spécialisée. Julien De Maeyer en est le gestionnaire de chantier. "Le plus compliqué, c’est toute l’étude avant la réalisation, vu la hauteur de la Tour. Le sommet est à 87 mètres, c’est le double de la hauteur des nos travaux habituels. Et donc les vitesse de vent ne sont pas du tout comparables. La bâche, ici, est conçue pour résister à 170 km/h."

Et la structure ainsi mise en place pourra servir à d’autres occasions. D’autres bâches prendront, dans le futur, la place de celle du Tour de France grâce aux voltiges de ces spécialistes des hauteurs.